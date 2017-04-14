Fetö'den Aranan İş Adamı İstanbul'da Yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir iş adamı, İstanbul'da yakalanarak Kastamonu'ya getirildi.



Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan iş adamlarından Mustafa V., Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 9 Nisan Pazar günü akşamı İstanbul'da yakalandı. İstanbul'dan Kastamonu'ya getirilen Mustafa V.'nin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.



FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Mustafa V.'nin, FETÖ ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Kastamonu İş Adamları Derneği'nin kurucusu olduğu belirtildi. - KASTAMONU