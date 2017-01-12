Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen 6 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Zonguldak ve Düzce'de gözaltına alınan biri kadın 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. A.K. isimli kadın ile O.M., M.E., İ.K., M.A. ve Ö.Y., sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. A.K. isimli kadının örgütün sözde "il imam yardımcısı" olduğu iddia edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiler. Şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK