Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun merkezli İstanbul, Ankara, Kırklareli, Samsun'un merkez ilçeleri ile Terme ve Çarşamba ilçelerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 3 gün önce 22 ekip ve 90 polisin katıldığı eş zamanlı operasyon düzenlemiş, toplam 23 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Samsun Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla, 3'ü de şartsız serbest bırakıldı. - SAMSUN
Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen 5 Kişi Serbest
Samsun’da FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı.
Samsun'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi serbest bırakıldı.
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