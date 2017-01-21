Fetö'den Adliyeye Sevk Edilen 21 Şahıstan 4'ü Tutuklandı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şahıs'tan 4'ü tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında FETÖ ile irtibatlı oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlemişti. Operasyonda Gıda Tarım ve Hayvancılık Sakarya İl Müdürlüğünde çalışanlar, komiser yardımcısı, esnaf ve ev hanımı olmak üzere toplam 21 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.



Hakim karşısına çıkan şüphelilerden komiser yardımcısı Hasan U., Doç. Dr. S.K., esnaf N.Y., ev hanımı A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 17 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA