FETÖ'den Açığa Alınıp Göreve İade Edilen Polis İntihar Etti

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli 23 yıllık polis memuru Zeki Cezayirlioğlu FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alındı.

TARIM İLACI İÇEREK İNTİHAR GİRİŞİMİ

Soruşturma sonunda göreve iade edilen Cezayirlioğlu, geçtiğimiz hafta tarım ilacı içerek intihar girişiminde bulundu. 112 Acil ambulansıyla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Cezayirlioğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

BU KEZ BEYLİK TABANCASIYLA İNTİHAR ETTİ

Tedavisinin tamamlanmasının ardından görevinin başına dönen Cezayirlioğlu bu kez de eşi ve iki çocuğunun evde bulunduğu sırada beylik tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Cezayirlioğlu, eşinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.