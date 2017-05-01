Fetö'den Açığa Alınan Türkan Öğretmenin 'Göreve İade' Mutluluğu
BALIKESİR'de yeni eğitim öğretim yılı başlarken, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten atılan sınıf öğretmeni Türkan Karaoğlan, 689 sayılı KHK ile yaklaşık 8 ay sonra göreve iade edilmenin mutluluğunu yaşadı.
BALIKESİR'de yeni eğitim öğretim yılı başlarken, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten atılan sınıf öğretmeni Türkan Karaoğlan, 689 sayılı KHK ile yaklaşık 8 ay sonra göreve iade edilmenin mutluluğunu yaşadı.
Balıkesir'de Atatürk İlkokulu'nda görev yapan 33 yıllık sınıf öğretmeni Türkan Karaoğlan, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması sırasında meslekten ihraç edildi. Karaoğlan'ın ihracı geçen 1 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanan kanun hükmünde kararname ile duyuruldu. Şoke olan ve bu terör örgütü ile hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Karaoğlan, suçlama olarak kendisine herhangi bir tebliğde bulunulmadığını belirtirken, Bank Asya'da hesabı olduğu ve 'ByLock' kullandığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını söyledi. Eğitim- Sen Balıkesir Şubesi'nde 25 Kasım'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaoğlan, "Uğradığım bu haksızlığın bir an önce giderilmesini istiyorum. Bir an önce sınıfıma gitmek ve öğrencilerimle kucaklaşmak istiyorum" dedi.
Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi'nin eski Başkanı Özgür Sarıbülbül, Türkan öğretmenin mağduriyetini dile getirirken, "Türkan Hocam, 15 yıldır sendikamızın üyesi, tanıdığımız, bildiğimiz bir arkadaşımız. Ne Bank Asya'da hesabı var, ne de ByLock kullanmış. TMSF'den aldığımız yazı da bunu kanıtlıyor. ByLock kullansa hakkında adli süreç olur. Adli sicil kaydı temiz, arşiv sicil kaydı temiz. Başbakan 'Bu işlemlerde yüzde 1'den daha az seviyede hata var' diye açıklama yapıyor. Açık ve net olarak söylüyorum, bu karar yüzde 100 hatalıdır. Türkan öğretmen FETÖ'cü ise ben de FETÖ'cüyüm. Devletten beklentimiz bir an önce Türkan Karaoğlan'ın göreve iade edilmesidir. Bu devletin borcudur. Devlet haklı ile haksızı ayırmalıdır" diye konuştu.
CHP Balıkesir milletvekili Namık Havutça ise Türkan Karaoğlan'ın kendisi gibi öğretmen olan eşi Doğan Karaoğlan'ın yakın arkadaşı olduğunu belirtirken, konuyu Milli Eğitim Bakanlığı'na götürdü. Havutça ile birlikte CHP Balıkesir milletvekilleri Ahmet Akın ve Mehmet Tüm de Türkan öğretmenin FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını vurgulayıp, kendisine kefil olduklarını söyledi, göreve dönmesi için girişimlerde bulundu.
KHK İLE GİTTİ, KHK İLE DÖNDÜ
Bu girişimler ve yapılan araştırmalar sonunda FETÖ/PDY ile bir bağı olmadığı ortaya çıkan Türkan öğretmen, 29 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kanun hükmünde kararname ile görevine iade edildi.
Türkan öğretmenin göreve iade edilmesi ailesi, öğrenci ve velileri ile Eğitim-Sen'de sevinçle karşılandı. Karaoğlan Ailesi, bu süreçte kendilerine maddi manevi destek veren Eğitim-Sen ile bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunan CHP Balıkesir milletvekillerine, yanlışlığın düzeltilmesi için yaptıkları işlemlerden dolayı Balıkesir Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti.
Türkan Karaoğlan'ın Atatürk İlkokulu'ndaki görevine bu hafta içinde başlayacağı öğrenildi.
- Balıkesir