Fetö'den 9 Aydır Aranan Şüpheli Yakalandı
MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, FETÖ'nün ilçe yönetim kadrosunda yer aldığı iddiasıyla 9 aydır aranan İ.D. yakalanarak gözaltına alındı.
MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde, FETÖ'nün ilçe yönetim kadrosunda yer aldığı iddiasıyla 9 aydır aranan İ.D. yakalanarak gözaltına alındı.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün Milas yönetim kadrosunda olduğu gerekçesiyle geçen yıl Ağustos ayından beri aranan İ.D.'nin ilçede bir evde saklandığı bilgisi üzerine polis dün operasyon düzenledi. Elektrik işiyle uğraştığı belirtilen İ.D., gözaltına alındı.
İ.D., bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Muğla
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