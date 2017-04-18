Fetö'den 7'si Rütbeli Asker 8 Kişi Tutuklandı

Karabük merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 10'u rütbeli asker toplam 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.



Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube ekiplerince 7 Nisan'da Karabük merkezli Amasya, Mardin, Muş, Kırklareli, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Malatya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün 'Mahrem' yapısına yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10'u rütbeli asker 13 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı.



11 gün süren sorgunun ardından sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.



Şüphelilerden askeri rütbeli A.Ç., Ş.Ö., M.Ç., Ş.Ö., K.O., A.C., E.D. ve R.İ tutuklanırken, C.S, O.E, R.V, M.Ç. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK