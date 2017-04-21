Fetö'den 35 Öğretmenin Yargılandığı Davada 4 Tahliye

Samsun'da FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına yönelik 7'si tutuklu 35 öğretmenin yargılandığı davada



4 sanığın tahliyesine karar verilerek, dava ileri bir tarihe ertelendi.



Samsun'un Havza ilçesinde görev yaparken Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve Terörizmin Önlenmesi Kanunu'na muhalefet" suçlarından dava açılan 7'si tutuklu, 28'i tutuksuz 35 öğretmenin yargılandığı dava dün başlamıştı. Bugüne ertelenen duruşma öğle saatine kadar devam etti. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşması sanık sayısı fazla olduğu için adliyenin konferans salonunda yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar mahkemede verdikleri ifadede kendilerini savunup, suçlamaları kabul etmediler. Savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve haklarında adli kontrol kararı uygulanan sanıkların adli kontrol kararının sürdürülmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.O., H.S. ve E.Y.'nin 10'ar bin lira kefalet karşılığı, Ö.Ç.'nin ise bihakkın tahliyesine, 3 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Duruşma 13 Haziran 2017 tarihine ertelendi. - SAMSUN