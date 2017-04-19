Fetö'den 3 Eski Öğretmen Tutuklandı

Karabük'te FETÖ/PDY operasyonunda emniyetteki müdür ve komiserlerden sorumlu oldukları iddia edilen ve saklandıkları evde yakalanan 3 eski öğretmen tutuklandı.



Yürütülen soruşturma kapsamında mesleklerinden ihraç edildikten sonra haklarına gözaltı kararı verilen 3 eski öğretmen 11 Nisan'da 100. Mahallesinde saklandıkları evde Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri yakalanmıştı.



Emniyetteki müdür rütbesindeki personelden sorumlu "abi" oldukları ileri sürülen öğretmenler Ş.Ö ve Ö.S ile komiser rütbesindeki personelden sorumlu "abi" olduğu iddia edilen öğretmen K.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusundan sonra sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK