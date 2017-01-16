Fetö'den 27 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

İzmir'de FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, örgütte 'abi ve abla' olarak tabir edilen 27 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında geçen hafta gözaltına alınan 27 kişi, emniyetteki sorguları tamamlandıktan sonra bugün İzmir Adliyesine sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, örgütte 'abi ve abla' olarak nitelendirilen tüm sanıkları tutuklama talebiyle Nöbetçi 2.Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevke etti. FETÖ Terör örgütüne eleman kazandırdıkları ve örgüt adına bağışlar topladıkları iddia edilen 27 kişinin bir kısmında 'ByLock' tespit edildiği bildirildi. - İZMİR