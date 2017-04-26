Fetö'den 13 Öğretmen Tutuklandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevkedilen 22 öğretmenden 13'ü tutuklandı.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce mesleklerinden ihraç edilen ve ByLock programı kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 21 öğretmen ile daha sonradan savcılığa teslim olan 1 öğretmen, nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Meslekten ihraç edilen öğretmenlerden 13'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Aramalarda adreslerinde bulunamayan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan 8 öğretmeni arama çalışmaları ise sürüyor.



- Kayseri