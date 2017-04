Fetö Davasında Tanık, Sanık Avukatına Kafa Attı

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olmakla suçlanan, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 ila 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya devam edildi. Tanıklık yapan Hüseyin Sarıçiçek, sanık Abdullah Turgut'un avukatı Tugrul Çetin'e tuvalete giderken kafa attı. Dudağı patlayan Çetin şikayetçi olurken, Sarıçiçek ise avukatın tanıklıktan çekilmesini istediğini öne sürdü.



İzmir Terör ve Örgütlü Suçlar Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, örgütün 'okul ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olmakla suçlanan, Fethullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' ve 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından 15 ila 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle, 110 sayfalık iddianame ile dava açtı. Savcı Yılmaz iddianamede, 'Yeğen' kod adlı gizli tanığın, geçen yıl yıl 7 Şubat'ta İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne başvurup, FETÖ/PDY hakkında ihbarda bulunduğunu belirtti. Bu tanığın verdiği bilgiler doğrultusunda eyalet imamlarınını ortaya çıktığını, FETÖ/PDY'nin lideri Fetullah Gülen'in ölen kardeşi Seyfullah Gülen'in oğlu olan Mehmet Mezher Gülen de örgüte bağlı tüm okulların denetimini yaptığının anlaşıldığını vurguladı.



İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasına, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de bulunduğu 14 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada söz alan, sanıklardan Abdullah Turgut'un avukatı Tugrul Çetin, bir önceki duruşmadan sonra UYAP üzerinden, 1 Mart 2017 günü, müvekkilinin tutukluluğunun devamına ilişkin kararın bozulması ve mahkeme heyeti için reddi hakim talebinde bulunduklarını belirtti. Mahkeme heyeti talebi görüşmek üzere duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından devam eden duruşmada, mahkeme başkanı, gönderilen dilekçenin İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildiğini, sanık Abdullah Turgut'un tutukluluk itirazının reddedildiğini, reddi hakim talebinin 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karar bağlanmadığını, ancak kesin karar verilmesi için dosyanın tamamının gönderilmesine karar verildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, sanık ve avukatlarına tutuklululuk ile ilgili taleplerini sordu. Sanıklar ve avukatları tahliye taleplerinde bulundu.



Tutuklu sanık Abdulluah Turgut'un Avukatı Tugrul Çetin, müvekkilinin tutukluluğuna ilişkin taleplerini dile getirdikten sonra, duruşma devam ederken lavaboya gitmek için solonun dışına çıktı. Kapıdan çıkan Avukat Çetin, duruşmada tanık olarak dinlenecek olan Hüseyin Sarıçiçek ile karışlaştı. İddiaya göre Hüseyin Sarıçiçek, avukat Tugrul Çetin'e kafa attı. Aldığı darbe ile avukat Çetin'in dudağı patladı. Görevli polisler hemen müdahale etti, Hüseyin Sarıçiçek gözaltına alınarak Adliye Polis Karakol Amirliği'ne götürdü. Dudağı patlayan avukat Tugrul Çetin, sağlık raporunun ardından, karakola gidip kendisine kafa atan Hüseyin Sarıçiçek'ten şikayetçi oldu. Hüseyin Sarıçiçek, ifadesinin alınması için Alsancak Polis Merkezi'ne götürüldü. Sarıçiçek'in ifadesinde, "Mahkeme önünde tanıklık için beklerken, avukat beni tanıklıktan çekilmem için tehdit ettti. Bana 'Çoluk çocuğun var. Nurettin Veren'in durumunu gördün, akıllanmadın mı' dedi. Bu sözler üzerine öfkelendim" dediği öğrenildi.



DURUŞMA DEVAM ETTİ



Duruşmaya ise sanık avukatların savunma ve taleplerinin ardından mahkeme heyeti ara verdi. Aradan sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, reddi hakim talebinin değerlendirilmesi için dosyanın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verip, duruşmayı eylül ayına erteledi.



- İzmir