Fetö Davasında Gizli Tanık İfadesinde; "Bana 'Devleti Biz Yönetiyoruz' Dedi"

SAMSUN'da FETÖ terör örgütünün 'avukatlar İmamı' olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Fevzi Cem Şenocak ile ilgili gizli tanık ifadesinde, "Şenocak, bana kamu kurum avukatlığına geçmemi tavsiye etti. 'Devleti biz yönetiyoruz, devlet kurumlarında bizim gibi kişilere ihtiyaç var. Sen sınava gir, soruları merak etme' şeklinde sözler söyledi" dedi.



Samsun 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan ve örgütün 'avukatlar İmamı' olduğu iddia edilen Fevzi Cem Şenocak'la ilgili gizli tanık şok ifadeler kullandı. Adı açıklanmayan kadın avukat, yanında çalıştığı Şenocak'ın zaman zaman ABD'ye gittiğini, buradan döndüğünde de Fethullah Gülen'i kastederek, kendilerine "Onunla herkes görüşemez. Biz artık onunla randevu almadan bile görüşecek duruma geldik. Burs verenlere dua ediyor. Sohbetlere devam edilmeli" dediğini aktararak, "Bana kamu kurum avukatlığına geçmemi tavsiye etti. 'Devleti biz yönetiyoruz, devlet kurumlarında bizim gibi kişilere ihtiyaç var. Sen sınava gir, soruları merak etme' şeklinde sözler söyledi" ifadelerini kullandı. Gizli tanık, sınava girmediğini ve bir süre sonra Şenocak'ın hukuk bürosundan ayrıldığını söyledi.



Örgüt toplantılarının Güven Hukuk Tahkim ve Arabuluculuk Derneği ile Şenocak'ın hukuk bürosunun üst katında yapıldığı belirtilen iddianamede, toplantılarda FETÖ elebaşı Gülen'in videolarının izletildiği ifade edildi. - Samsun