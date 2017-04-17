Fetö Davasında 'Bylock'cu Sanığa 7 Yıl 6 Ay Hapis

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında örgütün gizli haberleşme ağı 'Bylock'u kullandığı belirlenen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan şüphelilerin yargılanması Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor. Örgütün gizli haberleşme programını 'Bylock'u kullandığı belirlenen sanıklardan Kanun Hükmündeki Kararname ile memurluktan ihraç edilen H.A. hakkında açılan davanın karar duruşması görüldü.



Sanık H.A'nın örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock'u kullandığını belirten savcı, esasa ilişkin mütalaasında zanlının silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti de silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan zanlıya 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. - ELAZIĞ