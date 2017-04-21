Fetö Davasında 'Bylock'cu Müdür, Polis ve Öğretmenlere 31 Yıl Hapis

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında mesleğinden ihraç edilen 2. sınıf emniyet müdürünün de bulunduğu 5 eski polis ve öğretmene 6 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 ayrı davanın karar duruşması görüldü. Silahlı terör örgütü üyesi olmaktan haklarında dava açılan ve Kanun Hükmündeki Kararname ile mesleklerinden ihraç edilen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet B., Komiser Yardımcısı Adil D., polis memuru Aslan B. ile öğretmenler Nurettin Y. ve Mustafa A. hakim karşısına çıktı. Ayrı ayrı yargılanan sanıklardan Komiser Yardımcısı Adil D. terör örgütü FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme ağı 'Bylock'u kullandığını itiraf ederken, oradan sadece dini içerikli mesajlar indirdiğini, onun dışında hiçbir şekilde terör örgütüne destek vermediğini savundu.



Sanıklardan eski polis Aslan B. ise, hiçbir zaman vatan hainliği yapmadığını söyleyerek, hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. Örgütün gizli haberleşme ağı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen eski 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet B. ile öğretmenler Nurettin Y. ve Mustafa A. da haklarındaki suçlamaları reddetti.



Savcı, sanıklar hakkında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olmaktan ceza verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, 5 sanığa terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 31 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - ELAZIĞ