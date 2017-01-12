Fetö Davasında 2 Tahliye

Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan orman işletme şefi ve orman muhafaza memuru, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.



Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Erdem Ö., Fehmi K. ile tutuksuz sanık Yavuz Y.'nin yanı sıra taraf avukatları katıldı. "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" etme suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının olmadığını öne sürdüler.



2012 yılında Orman İşletme Şefi olarak işe başladığını ifade eden orman mühendisi Erdem Ö., "2012 yılında Yenice Orman İşletme Müdürlüğü'ne orman işletme şefi olarak atandım. 2014 yılında da Pürenkaya Orman İşletme Şefi olarak atandım. Gözaltına alınıncaya kadar bu görevdeydim. Ben FETÖ/PDY mensubu bir insan değilim. Bu yapı ve lideri hakkında 15 Temmuz'dan önce de sadece televizyondan duyduklarım kadarıyla bilgim vardı. Ben bu yapıyı 17-25 Aralık sürecinden sonra da terör örgütü olduğu yönünde duyumlarım oluyordu. Üye olduğum sendika tayin sürecinde hiç bana yardımcı olmamıştı. İstifa etmiştim. Sonraki süreçte yeni bir sendika olması nedeniyle Ufuk Sen isimli sendikaya üye oldum. Ben bu sendikanın Fethullah Gülen yapılanmasına yakın olduğunu duymuştum fakat kanuna uygun olarak kurulan bir sendika olduğundan kanunsuz işlere bulaşmayacağını düşündüm. Benim bu yapıyla hiçbir bağım yoktur. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmamı talep ediyorum" diye konuştu.



Üye olduğu sendikanın FETÖ'yle bağlantısı olduğunu meslekten ihraç edildiğinde öğrendiğini ifade eden orman muhafaza memuru Fehmi K. de şu ifadelere yer verdi:



"Suçsuz olduğumu belirtmek istiyorum. Ben ne lisede ne üniversite döneminde bu yapı ile hiçbir irtibatım olmamıştır. Belki insanları tanımadan iş yerlerinden alışveriş veya bir kısmı ile halı sahada maç yapmış olabilirim. 2012 yılında 72 olan KPSS puanım ile yaptığım başvuru üzerine Dirgine Orman İşletme Müdürlüğü emrine orman muhafaza memuru olarak atandım. Üye olduğum sendikanın ilgilenmemeleri üzerine üyelikten istifa ederek Ufuk Sen isimli sendikaya başvuru yaptım. Ben üye olduğum bu sendikanın FETÖ/PDY mensup bir sendika olduğunu duymamıştım. 21 Temmuz 2016 tarihinde mesleğimden ihraç edilince üye olduğum sendikanın böyle bir sendika olduğunu anladım."



Duruşmada tutuksuz sanık da ifade verdi. Mahkeme ise tutuklu sanıklar Erdem Ö. ve Fehmi K.'nın tutuklulukta geçirdikleri süre dikkate alınarak tahliye edilmelerine karar verildi. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkmama yasağı konularak adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi. - ZONGULDAK