FETÖ Davasında 15 Yıl Hapsi İstesenen İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker Kimdir?

FETÖ davasında İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında 15 yıl hapis cezası istendi. İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Eski Galatasaraylı futbolcular, 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Fetullahçı Terör Örgütünün "futbol yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, eski futbolcular İsmail Demiriz, Arif Erdem ve Uğur Tütüneker hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 3 futbolcu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. İlk duruşma, 14 Şubat'ta yapılacak.

İSMAİL DEMİRİZ KİMDİR?

İsmail Demiriz hakkında FETÖ operasyonu kapsamında 15 yıl hapis cezası istendi. İsmail Demiriz 1 Nisan 1962 Manisa doğumludur. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında cemaat bağlantısı iddialarıyla hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştır. Daha sonra ise Büyükçekmece'deki evinde gözaltına alınmıştır. FETÖ üyeliğinden tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra itiraz üzerine futboldaki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/ PDY) soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve üzerine kayıtlı bazı malları devretmek için gittiği noterde gözaltına alınan eski Galatasaraylı futbolcu İsmail Demiriz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ARİF ERDEM KİMDİR?

Arif Erdem 2 Ocak 1972 doğumludur. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hakan Şükür, İsmail Demiriz ve Uğur Tütüneker ile birlikte örgüt üyeliği iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Arif Erdem ise daha önce yaptığı açıklamalarda "(..)Yüce Türk Adaleti önünde hesap vermesini en çok ben isterim!! Hiçbir terör örgütü ile vatanıma ve milletime zerre miktar zarar verebilecek bir oluşumun içerisinde olmadım, olmam da asla mümkün değil." ifadelerini kullanmıştır. Gözaltı kararından bir gün sonra ise basına yansıyan haberlerde Arif Erdem'in 23 Temmuz tarihinde İpsala Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan'a gittiği belirtilmiştir.

UĞUR TÜTÜNEKER KİMDİR?

Uğur Tütüneker 2 Ağustos 1963 Bursa doğumludur. Yazılı ve görsel basında çıkan haberler sonrasında, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında cemaat bağlantısı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilmiş ve mal varlığına el konulmuştur. 1 Eylül 2016 tarihinde ise Türkiye'ye dönüşünde Atatürk Havalimanı'nda pasaport kontrol noktasında yakalanmıştır. Sorgulaması sonrasında 7 Eylül tarihinde savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı







