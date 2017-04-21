Fetö Davası Sanıklarına Hapis Cezası

Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla yargılanan 5 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.



Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda aralarında eski emniyet müdürü, komiser yardımcısı, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu tutuklu sanıklar Ahmet Bayanmelek, Adil Demirkıran, Aslan Baz, Nurettin Yar ile tutuksuz sanık Mustafa Aslan ve sanık avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, ifadelerinde üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliyeleri ve beraatlerini istedi.



Savcı mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.



Mahkeme heyeti, sanıkları aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapse çarptırdı.