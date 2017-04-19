Fetö Davası Sanığı Eski Orman Mühendisine Hapis Cezası

Yozgat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada meslekten ihraç edilen eski orman mühendisine 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Yozgat Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu yargılanan sanık Savaş A. ve avukatı katıldı.



'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan sanık Savaş A. duruşmada üzerine atılan suçlamaları reddederek beraatını talep etti.



Cumhuriyet savcısının mütalaasını sunmasının ardından mahkeme heyeti, Savaş A'yı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Cezanın, Yozgat'taki FETÖ davalarındaki ilk karar olduğu belirtildi.



Öte yandan, Yozgat Ağır Ceza Mahkemesi 3 ayrı FETÖ/PDY duruşmasına devam etti. Mahkeme heyeti, duruşmalarda tutuklu sanık Y.M.'yi adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, diğer tutuklu sanıklar H.K. ve M.Y.'nin tutukluluğunun devamına karar vererek davaları 15 Haziran tarihine erteledi.