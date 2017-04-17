Fetö'cülerin Tutuklu Bulunduğu Sincan Cezaevi'nden 'Hayır' Çıktı

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılan FETÖ'cü askerlerin tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde referandum da 'hayır' oyu çıktı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin referandum dün sonuçlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre referandum dan yüzde 51.4 ile 'evet' oyu çıktı. Cezaevlerinde tutuklu bulunan vatandaşlar da referandum da oyunu kullandı. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu bulunan darbeci askerlerin kaldığı Sincan Cezaevi'nde 'hayır' oyu çıktı. 690 kişinin oy kullandığı sandıklardan bin 127 'evet', 5 bin 710 'hayır', 93 de geçersiz oy çıktı. - ANKARA