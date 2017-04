FETÖ'cülerin Avrupa kaçış hattına 'Okyanus' engeli

Avrupa sınırında Mehmetçik 'köpekli' devriyelerle firari FETÖ'cülere ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor



EDİRNE - Edirne'de, hudut kartalları Avrupa'ya kaçmak isteyen firari hain FETÖ'cülere ve göçmen kaçakçılarına göz açtırmıyor. Özel eğitimli köpeklerle, 24 saat esasına uygun olarak yapılan sınır devriyelerinde Mehmetçik, dosta güven düşmana korku salmaya devam ediyor.

Yunanistan ve Bulgaristan'a sınırı bulunan Edirne'de, Mehmetçik özel eğitimli köpeklerle, 24 saat sınır devriyesi yaparak, dosta güven düşmana ise korku salmaya devam ediyor. Türkiye'nin, Yunanistan-Bulgaristan sınır hattını oluşturan Meriç Nehri ve kara sınırında, görev yapan hudut kartalları, 24 saat gözetleme kulesinde özel termal dürbünler ile bölgeyi gözetliyor. Özel eğitimli köpeklerden oluşan timlerde, kara sınırında bulunan arazileri didik didik ederek, son günlerde yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalışan firari FETÖ'cülerin, Avrupa hayallerini adeta suya düşürüyor.

"Hudut kartalları firari FETÖ'cüleri tek tek avlıyor"

Edirne'nin Avrupa'ya açılan konumu nedeniyle son yıllarda başta Suriye olmak üzere ülkelerindeki gerek iç savaş gerekse de ekonomik krizler nedeniyle, binlerce düzensiz göçmen insan tacirleri aracılığıyla yasa dışı yollarla Yunanistan, Bulgaristan üzerinden Avrupa'nın içlerine gitmeye çalışıyor. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından firari durumda bulunan FETÖ üyeleri de düzensiz göçmen kılığına girerek veya direkt yasa dışı yollarla hem karayolu ile hem de Meriç Nehri üzerinden Avrupa'ya kaçmaya çalışıyor. Piyade birlikleri, özel eğitimli köpekleri ile birlikte 24 saat esasına uygun olarak yaptıkları sınır devriyeleri ve kule nöbetleri ile hem hain FETÖ'cülere hem de göçmen kaçakçılarına bir an olsun bile göz açtırmıyor.

'Okyanus' FETÖ'cülere korku salıyor

54'üncü Mekanize Piyade Tugayı 3'üncü Hudut Taburu 2'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Kapıkule Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçik, yüksek moral ve motivasyonuyla sınırı korumaya devam ediyor. Hudut kartalları, sınırda meydana gelebilecek her türlü olumsuz şartlara karşı sürekli hazır, sürekli atik bekliyor. Özel eğitimli devriye köpeği 'Okyanus' ile birlikte oluşturulan özel timler, Avrupa sınırında hem FETÖ'cülere hem de göçmen kaçakçılarına korku salmaya devam ediyor.

"Hudut karakolunda görev yapmak onurdur"

Yunanistan ve Bulgaristan'ın Türkiye ile kesiştiği noktada bulunan kulede nöbet tutan Piyade Er Emre Çelikçi, 'Asil Türk milletinin, namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim. Gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırım komutanım' diyerek, ettiği hudut yemininin ardından nöbetini devir alıyor. İHA'ya açıklamada bulunan Piyade Er Emre Çelikçi, "Kapıkule Hudur Karakolu'nda görev yapıyorum. Hudut karakolunda görev yapmak onurdur, herkese nasip olmaz. Anneme ve babama selamlarımı gönderiyorum ve bütün Mehmetçik kardeşlerimin annelerinin ellerinden öpüyorum. Bizleri merak etmesinler" dedi.