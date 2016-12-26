FETÖ'cülerin Alçakça Attığı İftira Ortaya Çıktı!

Photoshop ile uydurma haber yapan ZamanArabic.com, Katar ve Türkiye arasına nifak sokma gayretine girişti. Büyük bir gazetecilik skandalına imza atan site, Daily Sabah Arapça'da hiç yayınlanmamış bir haberi, masa başında kurgulayıp logo ekleyerek yayınlanmış gibi gösterdi.

"KATİL ALTINTAŞ, KATAR'I 15 TEMMUZ'DAN SONRA ZİYARET ETTİ" İDDİASI

Alfalak adlı Twitter hesabına dayandırdığı haberde ZamanArabic.com, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un katili Mert Altıntaş'ın Katar'ı 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 5 kez ziyaret ettiğini iddia etti.



YALAN HABERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN İFTİRA ATTILAR

Site, yalan haberini güçlendirmek için "Hükümet yanlısı Daily Sabah gazetesi birkaç gün önce yayınladığı haberini kısa süre sonra yayından kaldırdı" ifadelerini kullandı.



"İDDİA EDİLEN HABER HİÇBİR ZAMAN YAYINLANMAMIŞTIR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Daily Sabah Arapça, iddia edilen haberin hiçbir zaman yayınlanmadığını, Google aramalarında da bu habere ulaşılamayacağını, görüntüdeki fontların da Daily Sabah'ın kullandığı fontlar olmadığını duyurdu.

Ülke menfaatlerini göz ardı ederek sansasyon uyandırıp ülkeler arası kriz çıkarmayı hedefleyen FETÖ'nün hedefine ulaşamayacağı kaydedilen açıklamada, söz konusu uydurma habere dair gerekli hukuki tedbirlerin de alınacağı belirtildi.



