FETÖ'cüler 'Kuvvet Macunu' Mesajıyla Hava Saldırısı İstemiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu Komutanlığı ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndaki olaylara ilişkin, aralarında eski Tuğgeneral Ali Kalyoncu'nun da bulunduğu 216'sı tutuklu 268 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

"KUVVET MACUNU" DETAYI

Kalyoncu'nun darbe gecesi tankları ve zırhlı araçları şehre gönderme emrini verdiği belirtilen iddianamede, WhatsApp yazışmaları, telsiz kodları ve krokiler de yer aldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü kontrol altına almakla görevlendirilen askerlerin, "Türkiyem" adını verdikleri WhatsApp grubundan da haberleştikleri, "Emniyet hv" ve "kuvvet macunu" iletileriyle emniyete hava saldırısı yapılması istendiği belirlendi. Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Kalyoncu'nun, emniyetin önündeki vatandaşlara yönelik, "ZPT veya araçların üzerine çıkmasına müsaade edilmeyecek ve direkt müdahale edin, indirin" emri de grup içi yazışmalarda paylaşıldı.



"IŞİD, POLİS KIYAFETİ GİYMİŞ"

İddianamede, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik saldırının kilit isimlerinden eski Tabur Komutanı Yarbay Ejder Yıldırım'a ait bilgiler yer aldı. Buna göre, emniyetin uçakla bombalanması, polislere ve vatandaşlara ateş edilmesi emrini veren Yıldırım'ın o gece kullandığı araçtan, aralarında HSYK, emniyet, belediye, Anadolu Ajansı'nın da yer aldığı kurumlara kaç araç ve personel sevkinin yapılacağına ilişkin intikal notları çıktı. Darbecilerin emniyet müdürlüğü önüne giden askerleri polisle karşı karşıya getirmek için "IŞİD, polis kıyafeti giymiş", "Emniyet güçleri rehin, kurtaracağız", "Emniyet müdürlüğünü teröristler işgal etti, onları temizleyeceğiz" gibi yalanlar ortaya attığı da tespit edildi. İddianamede, darbecilerin eylemleri sonucunda 16 vatandaşın şehit olduğu, 300 kişinin de mağdur olduğu kaydedildi.