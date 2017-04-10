Fetö'cüler '1 Milyon Lira Himmet Karşılığı Beraat' Ettirmiş

BURSA'da devam eden FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 36'sı firari toplam 80 sanık hakkındaki iddianame Bursa 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianame yer alan gizli tanık ifadesinde, Bursa'da holdingi bulunan N.K. adlı işadamının, 2008 yılında 'ihaleye fesat karıştırma', 'dolandırıcılık' ve 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından başlatılan soruşturmada gözaltına alındığı, oğlunun örgüte 'himmet' adı altında 1 milyon lira vermesinin ardından sonra önce serbest kaldığı, sonra da beraat ettirildiği iddiaları yer aldı.



Bursa'da aralarında Fethullah Gülen ile işadamlarının da bulunduğu 36'sı firari 80 şüpheli hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Bursa 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan açılan davanın görülmesine önümüzdeki günlerde başlanacak.



İddianamede 'Hikmet' adındaki gizli tanığın ifadesine de yer verildi. Gizli tanık Hikmet ifadesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün 2008 yılında başlattığı 'matruşka' operasyonu kapsamında 21 kişinin 'ihaleye fesat karıştırma', 'dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındığını belirtti.



1 MİLYON LİRA 'HİMMET' KARŞILIĞI BERAAT



Bu kişiler arasında bulunan holding sahibi N.K.'nin çocuklarının, FETÖ'nün Bursa İmamı olan Cansun Sarıyıldız, Yardımcısı Yusuf Bahri Kaş ile bir araya geldiğini ve 'himmet' adı altında 1 milyon lira verdiğini öne sürdü. Gizli tanık, bu paranın ödenmesinden sonra, o dönem Bursa Cumhuriyet Savcısı olan ve daha sonra FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Namık Yılmaz'ın devreye girmesiyle N.K.'nin Emniyet Müdürlüğünden önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını, daha sonra ise bu suçtan beraat ettiğini iddia etti. - Bursa