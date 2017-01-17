Fetö'cü Yayın Yönetmeni Yalova'da Yakalandı

Hakkında FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan arama kararı olan "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da yakalandı.



"Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Ünal Tanık, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamete yapılan operasyonda yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Tanık, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Tanık, ardından İstanbul'a gönderilecek. - YALOVA