Fetö'cü Yabancı Din Adamları" İzmir'de Ağırlanmış

ÖMER SÜT - İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturmanın ardından mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün "Türkiye diyalog imamı" olduğu belirtilen Ömer Mustafa Aytekin'in, dinler arası diyalog adına FETÖ ile bağlantılı yabancı din adamlarını kentte ağırladığı öne sürüldü.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın hazırladığı iddianamede ifadelerine yer verilen "Yeğen" kod adlı gizli tanık, eski İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (İZDİM) Başkanı, firari Aytekin'in dinler arası diyalog çalışmalarını anlattı.



Aytekin'in, örgütün Arjantin'deki üst yöneticisiyken sağlık problemleri nedeniyle Türkiye'ye gelmesinin ardından Alevi vatandaşlara ilişkin rapor hazırladığını kaydeden gizli tanık, şüphelinin örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla "Türkiye diyalog imamı" olarak çalışmalar yürüttüğünü iddia etti.



"Örgütle bağlantılı yabancı din adamlarını ağırladık"



"Dinler arası diyalog" adı altındaki faaliyetlere bizzat katıldığını belirten "Yeğen", "Yabancı u¨lkelerden u¨lkemize gelen ve örgu¨t ile bir bağı olan yabancı din görevlilerini diyalog imamı olarak Ömer Mustafa Aytekin karşılardı. Bu yabancı din görevlileri arasından İzmir'e gelip Hristiyanlarca kutsal sayılan 7 kiliseden biri olan Bergama'daki Pergamon Kilisesi'ni ziyaret etmek isteyen din görevlilerini, ilçe imamına verilen talimat ile biz karşılardık, ikramlar yapar, gezdirir, yemek verir, ayrıca hediyeler takdim ederdik." ifadelerini kullandı.



Yabancı din adamlarını, eski Koza-İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in ilçede babası adına yaptırdığı, beş yıldızlı otel konforu dolayısıyla örgütün oteli gibi kullanılan yurtta ağırladıklarını anlatan gizli tanık, Aytekin'in Bergama'daki örgüt toplantılarına sık katılmadığını, sadece önemli kararların alınacağı toplantılara ya da örgüt mensuplarının motivasyonu için düzenlenen sohbetlere katıldığını bildirdi.



Örgüt mensuplarına moral için sohbet



Gizli tanık, "17 Aralık 2013'ten sonra ilçe imamı N.P. tarafından örgu¨t u¨yeleri arasındaki sıkıntıların giderilmesi, moral ve motivasyonlarının du¨zelmesi açısından örgu¨tu¨n u¨st du¨zey yöneticisinin Bergama'ya gelerek bir sohbet du¨zenlemesinin iyi olacağını du¨şu¨nerek, Tu¨rkiye diyalog imamı Aytekin'i sohbet vermesi için ilçeye davet etti. 2015'in ocak ve mayıs aylarında iki toplantı yaptı." beyanında bulundu.



Aytekin'in, Bergama'ya geldiğinde yapılan masrafları kayıt altına aldığını aktaran gizli tanık "Yeğen", bu belgeleri savcılık makamına teslim ettiğini kaydetti.



Operasyon ve iddianame



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülen'in de aralarında olduğu 14 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında da "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.