Fetö'cü Savcı, HSYK Başkanının Çağrıları Üzerine İtirafçı Oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, HSYK Başkanının çağrıları üzerine etkin pişmanlık hükümlerinden yaralananan tutuklu şüpheli eski savcı Turhan Turunç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması...
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, HSYK Başkanının çağrıları üzerine etkin pişmanlık hükümlerinden yaralananan tutuklu şüpheli eski savcı Turhan Turunç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianamede, örgüte iltisaklı savcı ve hakimlerin isimlerini bildiren ve verdiği flash bellekte örgütün yol haritasına dair dokümanların bulunması sebebiyle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hu¨ku¨mleri uygulanıp uygulanmaması konusunda takdirin mahkemeye ait olduğu belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren ve avukatı aracılığıyla sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasına ilişkin doku¨manların bulunduğu USB'yi savcılığa veren şüpheli savcı Turhan Turunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcısı Mahmut Savaşçı tarafından hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, eski savcı Turhan Turunç şüpheli sıfatıyla yer alıyor.
İddianamede, örgütün toplumun dini duygularını kullanarak "himmet" adı altında topladığı finans
kaynaklarını istişare kurulu, u¨lke, bölge, il, ilçe, semt, ev imamları gibi hiyerarşik bir yapı içeren
insan gu¨cu¨nu¨, örgu¨tsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, devletin kurumlarına sızmak
ve bunun için yabancı u¨lkelerden bir takım kişi ve kuruluşların desteğini alarak Tu¨rkiye
Cumhuriyeti Devleti'nin tu¨m anayasal kurumlarını ele
geçirmek olduğu belirtilerek, FETÖ'nün aynı zamanda uluslararası du¨zeyde bu¨yu¨k ve etkili siyasi/ekonomik gu¨ç haline gelmek
ve siyasi/sosyal konularda kendi du¨şu¨nce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, tu¨m toplumu
hedef alıp kendi anlayışınca terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek, ulusal ve
uluslararası politikalara yön vermek amacıyla hareket ettiği kaydedildi.
Şu¨pheli savcı Turunç'un, 1988 yılından bu yana terör örgu¨tu¨nu¨n hiyerarşik yapılanması içerisinde
bilerek ve benimseyerek yer aldığı, görev yaptığı her yerdeki silahlı terör örgu¨tu¨ FETÖ/PDY'nin
yargı yapılanması içerisindeki hakim ve savcılarla du¨zenli olarak bir araya gelerek silahlı örgu¨t
elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinledikleri anlatılan iddianamede, şüphelinin terör örgu¨tu¨ u¨yesi olmayan meslektaşlarının özel yaşamı ve kişisel bilgilerinin toplantıya katılan grup sorumlusuna aktarılarak adeta fişleme yapıldığı, himmet, bağış, sadaka
ve benzeri isim altında örgu¨te kaynak temin edildiği toplantılara katıldığı ve bu toplantılarda
alınan kararları uyguladığı belirtildi.
İddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨ u¨yelerinin 2014 HSYK seçimleri öncesi
oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla kendi mensubu olan hakim ve cumhuriyet savcılarını tespit
ederek, Haimler ve Savcılar Yu¨ksek Kurulu u¨yeliğine aday olan sözde bağımsız adayların
alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve seçimlerde u¨yelerinin kendi talimatları doğrultusunda oy
kullanmasını ve örgu¨t içi iletişimi sağlamak amacıyla kullandıkları ByLock uygulamasını
kullandığının tespit edildiği vurgulandı.
-Şüpheli savcının oğlu Hava Harp Okulunda askeri öğrenci
Şu¨phelinin avukatı tarafından savcılığa sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasını içeren bilgilerin bulunduğu USB bellek
içeriğinde bulunan doku¨manlarda belirtildiği u¨zere hareket ettiği anlatılan iddianamede, 4 tanığın beyanlarıyla şu¨phelinin, anılan silahlı terör örgu¨tu¨ hiyerarşik yapılanmasında yer
aldığı belirtilerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨nu¨n talimat ve telkinleriyle şu¨phelinin oğlunun
İstanbul Hava Harp Okulu Komutanlığında askeri öğrenci olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.
İddianamede, şüpheli savcının ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, örgüt yapılanmasını ve bugüne kadar FETÖ ile iltisaklı hakim ve savcıların isimlerini bildirerek, "Benim bu zamana kadar etkin pişmanlıktan yararlanmamam korktuğum içindi. Ancak devlet bu¨yu¨klerimiz ve HSYK Başkanı'nın u¨lkemin birliği ve bu¨tu¨nlu¨ğu¨ için yaptıkları çağrılara uymaya karar verdim." dedi.
Örgüt ile ilişkisini kronolojik olarak ifadesinde anlatan şüpheli savcı Turunç, şunları söyledi:
"Ben cemaatin bu karanlık yu¨zu¨nu¨ göremedim, örgu¨t kirli yu¨zu¨nu¨ 15 Temmuz gecesi göstermiştir. Ben örgu¨tu¨n derin yu¨zu¨nu¨ bilmiyordum ve habersizdim. Milletine ihanet eden bu yapıyı asla tasvip etmiyorum. Böyle bir yapı olduğunu bilseydim asla girmezdim. Halkına ateş eden bu örgu¨tu¨ tasvip etmiyorum. Unvanlı görev yaparken sicil doldurduğumda adil davrandım. Ben kendim 1 Ağustos'ta teslim oldum. Bu yapı benim, ailemin ve çocuklarımın geleceğini çaldı."
İddianamede, örgu¨tu¨n yapısı, faaliyetleri ve içinde bulunan bir kısım hakim-savcıların ismini
verdiği ve örgu¨t ile ilişkili olduğunu içeren ikrarlı savunması ile tu¨m soruşturma kapsamından
elde edilen deliller gözetildiğinde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨nu¨n u¨yesi olduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, şüpheli savcının verdiği ifadeleri ve sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasına ilişkin doku¨manların bulunduğu USB bellekteki bilgilerin, etkin pişmanlık hu¨ku¨mleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin takdirinin mahkemeye ait olduğu belirtildi.
Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.