Fetö'cü Savcı, HSYK Başkanının Çağrıları Üzerine İtirafçı Oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, HSYK Başkanının çağrıları üzerine etkin pişmanlık hükümlerinden yaralananan tutuklu şüpheli eski savcı Turhan Turunç hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianamede, örgüte iltisaklı savcı ve hakimlerin isimlerini bildiren ve verdiği flash bellekte örgütün yol haritasına dair dokümanların bulunması sebebiyle şüpheli hakkında etkin pişmanlık hu¨ku¨mleri uygulanıp uygulanmaması konusunda takdirin mahkemeye ait olduğu belirtildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün yargı yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren ve avukatı aracılığıyla sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasına ilişkin doku¨manların bulunduğu USB'yi savcılığa veren şüpheli savcı Turhan Turunç hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucunda Cumhuriyet savcısı Mahmut Savaşçı tarafından hazırlanan 106 sayfalık iddianamede, eski savcı Turhan Turunç şüpheli sıfatıyla yer alıyor.



İddianamede, örgütün toplumun dini duygularını kullanarak "himmet" adı altında topladığı finans

kaynaklarını istişare kurulu, u¨lke, bölge, il, ilçe, semt, ev imamları gibi hiyerarşik bir yapı içeren

insan gu¨cu¨nu¨, örgu¨tsel menfaat ve ideolojisi çerçevesinde kullanarak, devletin kurumlarına sızmak

ve bunun için yabancı u¨lkelerden bir takım kişi ve kuruluşların desteğini alarak Tu¨rkiye

Cumhuriyeti Devleti'nin tu¨m anayasal kurumlarını ele

geçirmek olduğu belirtilerek, FETÖ'nün aynı zamanda uluslararası du¨zeyde bu¨yu¨k ve etkili siyasi/ekonomik gu¨ç haline gelmek

ve siyasi/sosyal konularda kendi du¨şu¨nce ekseni etrafında bir kamuoyu oluşturmak, tu¨m toplumu

hedef alıp kendi anlayışınca terbiye etmek, karar alıcı ve politikacıları etkilemek, ulusal ve

uluslararası politikalara yön vermek amacıyla hareket ettiği kaydedildi.



Şu¨pheli savcı Turunç'un, 1988 yılından bu yana terör örgu¨tu¨nu¨n hiyerarşik yapılanması içerisinde

bilerek ve benimseyerek yer aldığı, görev yaptığı her yerdeki silahlı terör örgu¨tu¨ FETÖ/PDY'nin

yargı yapılanması içerisindeki hakim ve savcılarla du¨zenli olarak bir araya gelerek silahlı örgu¨t

elebaşı Fetullah Gülen'in vaazlarını dinledikleri anlatılan iddianamede, şüphelinin terör örgu¨tu¨ u¨yesi olmayan meslektaşlarının özel yaşamı ve kişisel bilgilerinin toplantıya katılan grup sorumlusuna aktarılarak adeta fişleme yapıldığı, himmet, bağış, sadaka

ve benzeri isim altında örgu¨te kaynak temin edildiği toplantılara katıldığı ve bu toplantılarda

alınan kararları uyguladığı belirtildi.



İddianamede, şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨ u¨yelerinin 2014 HSYK seçimleri öncesi

oluşturduğu gizli haberleşme ağıyla kendi mensubu olan hakim ve cumhuriyet savcılarını tespit

ederek, Haimler ve Savcılar Yu¨ksek Kurulu u¨yeliğine aday olan sözde bağımsız adayların

alacağı muhtemel oyları hesaplamak ve seçimlerde u¨yelerinin kendi talimatları doğrultusunda oy

kullanmasını ve örgu¨t içi iletişimi sağlamak amacıyla kullandıkları ByLock uygulamasını

kullandığının tespit edildiği vurgulandı.



-Şüpheli savcının oğlu Hava Harp Okulunda askeri öğrenci



Şu¨phelinin avukatı tarafından savcılığa sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasını içeren bilgilerin bulunduğu USB bellek

içeriğinde bulunan doku¨manlarda belirtildiği u¨zere hareket ettiği anlatılan iddianamede, 4 tanığın beyanlarıyla şu¨phelinin, anılan silahlı terör örgu¨tu¨ hiyerarşik yapılanmasında yer

aldığı belirtilerek, FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨nu¨n talimat ve telkinleriyle şu¨phelinin oğlunun

İstanbul Hava Harp Okulu Komutanlığında askeri öğrenci olduğunun tespit edildiği bilgisi yer aldı.



İddianamede, şüpheli savcının ifadesine de yer verildi. Şüpheli ifadesinde, örgüt yapılanmasını ve bugüne kadar FETÖ ile iltisaklı hakim ve savcıların isimlerini bildirerek, "Benim bu zamana kadar etkin pişmanlıktan yararlanmamam korktuğum içindi. Ancak devlet bu¨yu¨klerimiz ve HSYK Başkanı'nın u¨lkemin birliği ve bu¨tu¨nlu¨ğu¨ için yaptıkları çağrılara uymaya karar verdim." dedi.



Örgüt ile ilişkisini kronolojik olarak ifadesinde anlatan şüpheli savcı Turunç, şunları söyledi:



"Ben cemaatin bu karanlık yu¨zu¨nu¨ göremedim, örgu¨t kirli yu¨zu¨nu¨ 15 Temmuz gecesi göstermiştir. Ben örgu¨tu¨n derin yu¨zu¨nu¨ bilmiyordum ve habersizdim. Milletine ihanet eden bu yapıyı asla tasvip etmiyorum. Böyle bir yapı olduğunu bilseydim asla girmezdim. Halkına ateş eden bu örgu¨tu¨ tasvip etmiyorum. Unvanlı görev yaparken sicil doldurduğumda adil davrandım. Ben kendim 1 Ağustos'ta teslim oldum. Bu yapı benim, ailemin ve çocuklarımın geleceğini çaldı."



İddianamede, örgu¨tu¨n yapısı, faaliyetleri ve içinde bulunan bir kısım hakim-savcıların ismini

verdiği ve örgu¨t ile ilişkili olduğunu içeren ikrarlı savunması ile tu¨m soruşturma kapsamından

elde edilen deliller gözetildiğinde şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgu¨tu¨nu¨n u¨yesi olduğunun anlaşıldığı vurgulanarak, şüpheli savcının verdiği ifadeleri ve sunduğu, örgu¨tu¨n yol haritasına ilişkin doku¨manların bulunduğu USB bellekteki bilgilerin, etkin pişmanlık hu¨ku¨mleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceğinin takdirinin mahkemeye ait olduğu belirtildi.



Başsavcıvekili Önder Yaman tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.