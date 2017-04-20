Fetö'cü Polis Amirinden "Tanklara Sıkmayın" Talimatı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet ayağına yönelik davada dinlenen gizli tanık "Mücahit", 15 Temmuz gecesi komiser yardımcısı Nail Siviş'in, "Darbeciler gelirse selam durup buyurun diyeceğiz. Tanklar gelirse sakın sıkmayın" talimatı verdiğini belirtti.



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davada, 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile sesi değiştirilerek ifadesine başvurulan gizli tanık "Mücahit", 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saat 23.00 sıralarında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplandıklarını, personele silah dağıtıldığını ve beklemeye başladıklarını anlattı.



Vali ve emniyet müdürünün de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde toplantı halinde olduğunu ifade eden gizli tanık "Mücahit", tutuklu sanık Nail Siviş ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:



"Ne yapacağımıza dair hiçbir fikrimiz yoktu. Komiser Yardımcısı Nail Siviş'e 'Komiserim darbeciler gelirse ne yapacağız?' diye sorduk. Bize büyük bir soğukkanlılıkla ve alaycı bir şekilde 'Darbeciler gelirse selam durup 'buyurun' diyeceğiz. Tanklar gelirse sakın sıkmayın.' dedi. Biz tedirginken kendisi çok rahattı. Bunu etrafımızdaki herkes duydu."



Gizli tanık "Kafkas" ise Çivril Emniyet Amirliğindeki personelin birçoğunu tanıdığını vurgulayarak, "Komiser Yardımcısı Önder Uzun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyonda gördüğünde 'Senin de zamanın gelecek' dediğini duydum." dedi.



"Deniz" kod adlı gizli tanık da, FETÖ/PDY'ye bağlı polislerin, sürekli birbirlerini kollayıp destek olduklarını, birlikte hareket ettiklerini, örgüte mensup olanların daha çok ödül aldığını, önemli görevlere de FETÖ ile bağlantılı kişilerin atandığını söyledi.



Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, aralarında meslekten ihraç edilen 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.