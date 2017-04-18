Fetö'cü Öğretmenlere 6'şar Yıl, 3'er Ay Hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklu bulunan 2 öğretmene 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan 6'şar yıl, 3'er ay hapis ceza verildi.



Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu Ali Özdemir ve Fatih Aydın hazır bulundu. Örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Ali Özdemir, "Ben hiçbir şekilde terör örgütü üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmem mümkün değil. Öğretmen olarak hizmet ettiğim yaşamımda öğrencilere doğruyu, güzeli göstermeye çalıştım. Telefonumda çıkan ByLock programı ile ilgili bilgim yoktur. Altı aydır cezaevinde yatıyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi.



Mahkeme heyeti yargılama sonunda, 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Özdemir ve Fatih Aydın'a, silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan ayrı ayrı 6'şar yıl, 3'er ay hapis ceza verdi. - Kayseri