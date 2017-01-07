Fetö'cü Öğrencilerin Sınav Notunu Yükseltmiş"

RECEP BİLEK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Samsun Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in, 2009-2011 yıllarında Kara Harp Okulunda Öğrenci Alay Komutanı olarak görev yaptığı tarihlerde örgüt üyesi öğrencilerin notlarını yükselttiği ortaya çıktı.



FETÖ'nün darbe girişiminde sözde sıkıyönetim listesinin 63. sırasında yer alan ve Samsun-Sinop Sıkıyönetim Komutanı olarak adı geçen Eken hakkında, Cumhuriyet Başsavcıvekili Emrullah İskenderoğlu tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı.



Eken'in, "hükümeti devirmeye ve anayasal düzeni cebren ilgaya teşebbüs etmek, terör örgütü üyesi olmak" suçlarından yargılanması istenilen iddianame, Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.



Sanık Eken hakkında talep edilen suçlar kapsamında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İskenderoğlu'nun, iddianame kapsamında ifadesine başvurduğu gizli tanık, sözde sıkıyönetim komutanı Eken'in, 2009-2011 yıllarında Kara Harp Okulunda Öğrenci Alay Komutanı olarak görev yaptığını belirtti.



Eken'in, Kara Harp Okulunda komutanlık yaptığı dönemde kendisinin de öğrenci olduğunu kaydeden gizli tanık, "Eken, FETÖ'cü öğrencilerin sınav notlarını yükseltiyor, olmayanların ise notlarını düşürüyordu. FETÖ'cü olmayanlara ağır eğitimler yaptırıp okuldan ayrılmaya zorluyordu." ifadelerini kullandı.



Mehmet Şükrü Eken, darbe girişiminin ardından 17 Temmuz'da, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerindeki "anayasayı ihlale teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı.