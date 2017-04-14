Fetö'cü Eski Komutanın 2 Çocuğu da Bylock'tan Tutuklandı

MERSİN'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları iddiasıyla eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı tutuklu Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın üniversite öğrencisi çocukları T.D. ve N.R.D. tutuklandı.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisini sıkıyönetim bölge komutanı olarak tanıtan Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı tutuklu Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın çocukları T.D. ile N.R.D., örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandıkları gerekçesi ile Ankara'da yakalandı.



Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı operasyon sonucu yakalanarak Mersin'e getirilen T.D. ve N.R.D. emniyetteki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkartıldı. 2 kardeş, tutuklandı.