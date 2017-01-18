Fetö'cü Din Görevlileri Hakim Karşısında

Kırşehir'de, din görevlilerine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 7'si tutuklu 29 sanığın yargılanmasına başlandı.



Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 7 tutuklu ve 16 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Kimlik tespitinin ardından sanıklar savunma yaptı.



Kapatılan Kırşehir Din Adamları Derneği Başkanı C.Ö, derneğin 2011 yılında kendisinin de aralarında olduğu din görevlileri tarafından kurulduğunu, mevcut başkanın tayini çıkması nedeniyle yerine bu göreve getirildiğini söyledi.



Amaçlarının imam ve müezzinler arasında sosyal faaliyetler yapmak ve seslerini duyurmak olduğunu ifade eden C.Ö, derneğin FETÖ ile irtibatlandırılması nedeniyle 2015 yılında kapandığını ileri sürdü.



C.Ö, "Kurucu başkanın tayini çıkınca başkanlığı bana teklif ettiler. Daha seçilmeden 'başkan' diye hitap etmeye başladılar. Bir anda kendimi derneğin başkanı olarak buldum. Keşke kabul etmeseydim. Başkan olduğum için de hep beni suçladılar. Derneğimiz hiçbir tarikatın ve cemaatin derneği olmamıştır." dedi.



Mahkeme başkanının, "Dernek Kırşehir'de 'Herkes Onu Okuyor' isimli bir yarışma yapmış ve örgüt liderinin 'Sonsuz Nur' isimli kitabını okutmuş, İstanbul'da bir dernekle protokol yapmışsınız, altında da imzan var. Bu organizasyonu siz mi yaptınız?" şeklindeki sorusu üzerine C.Ö, programı düzenlediklerini kabul ederek, kitabın yer alıp almadığını hatırlamadığını öne sürdü.



C.Ö, "Örgüt liderinin çağrı yaptığı dönemde Bank Asya'ya para yatırdın mı?" sorusuna, "Oğlumun düğününde takılan 100 gram altını birisine borç vermiştim. Ödediğinde de parayı hırsızlar çalar korkusu ve faizsiz olduğu için Bank Asya'ya yatırdım. Yatırmadan önce Türkiye Finans bankası ile de görüştüm. En fazla kar payını bu banka verdiği için orayı tercih ettim. İhtiyacım olduğunda da iki seferde tamamını çektim. Dernek başkanlığım nedeniyle FETÖ ile irtibatlandırılıyorum ama yeğenlerimin isimleri 'Tayyip' ve 'Erdoğan' olmasına rağmen AK Parti ile neden irtibatlandırılmıyorum?" yanıtını verdi.



"FETÖ'nün iki yüzlü olduğunu gördüm"



Sanık imam M.P. de hiçbir terör örgütünü övücü konuşma yapmadığını ileri sürerek, her sabah namazında camiyi devlet büyüklerine dua ederek açtığını iddia etti.



Örgütle 17-25 Aralık sürecinden önce irtibatlı olduğunu, maddi yardım da yaptığını anlatan M.P, bu süreçten sonra ilişkisini tamamen kestiğini ileri sürerek, "FETÖ'nün iki yüzlü olduğunu gördüm. Bir daha da toplantılarına gitmedim. Hatta ismini Mehmet Ali olarak bildiğim, toplantıları yapan hoca beni ikna etmeye çalıştı. Beni iknaya geldiğinde, 'Tayyip Erdoğan zaten birkaç gün içinde kaçacak, ülkeyi terk edecek' dedi." şeklinde konuştu.



Ara verilen duruşmaya, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.