Fetö'cü 9 Sağlık Çalışanı Daha Adliyeye Sevk Edildi

FETÖ üyesi oldukları ileri sürülen 40 sağlık çalışanından 9'u daha adli makamlara sevk edildi.



FETÖ/PDY yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan sağlık çalışanlarından Emniyette işlemleri tamamlanan dokuz sağlık çalışanı daha ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edildi.



Kamu Hastaneleri Birliğinde 10 Ocak tarihinde Kom Şube tarafından yapılan operasyona TEM Şube de destek vermiş, yapılan incelemeler sonrasında aralarında yöneticilerin de olduğu 40 kişi gözaltına alınmıştı.



Gözaltı işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilen 40 kişiden 8'i tutuklanmıştı. - KIRŞEHİR