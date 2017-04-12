Fetö'cü 7 Eski Diyanet Çalışanı Adliyeye Sevk Edildi

Bursa'da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında mesleklerinden ihraç edilen 7 diyanet çalışanı adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Müftülüğü'nde Kuran-ı Kerim kursu eğitmenliği ve imamlıktan FETÖ/PDY terör örgütü bağlantısı ile ihraç edilen 7 kişi gözaltına alındı. Bursa polisinin gerçekleştirdiği operasyon kapsamında FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen ve telefonlarından ByLock programı tespit edilen 7 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA