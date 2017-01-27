Fetö'cu 35 Polis Adliyeye Sevk Edildi (2)

26 KİŞİ TUTUKLANDI



Adana merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 35 polisten, istihbarat eski şube müdürü Reşat Dinçer ile 3 eski emniyet müdürünün de aralarında bulunduğu 26 kişi tutuklandı. Sanıklardan 9'unun ise Etkin Pişman Yasası'ndan faydalanarak serbest bırakıldığı belirtildi.