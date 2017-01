Fetö Çözülmeyi Önlemek İçin "Rüya"Da Sınır Tanımıyor

METİN BOLAT - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), kirli faaliyetleri için anlattığı kişilere özel "rüya ve hikaye" seanslarıyla tabanı daima diri tutup, çözülmenin önüne geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.



AA muhabirinin, FETÖ soruşturmaları, iddianameleri ve duruşmalardan derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin en büyük ve kanlı darbe girişimini gerçekleştiren örgüt mensupları, dine hizmet ettiği gerekçesiyle kendisini meşrulaştırarak, çalışmalarını "tedbir" adı altında büyük bir gizlilikle yürüttü.



Sözde dini söylemlerinde, İslam'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikayelerin revaç bulduğu yapıda, masum kitleler aldatılarak tek tip, sorgulamayan ve itaat eden bir zihniyet oluşturuldu.



Özellikle medya kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edildi. Örgüt mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışıldı.



Bu şekilde insanları kandırarak kendi otoritesini tahkim etmeyi yöntem olarak kabul eden yapı, din kisvesi altında bir güç ve çıkar hareketi haline geldi.



Gülen'in kurgulanmış rüya seanslarının, planlı kitlesel etkileme yöntemlerinin, bağlılarına sanal manevi haz ve tecrübeler yaşattığı belirtildi. Bu şekilde örgüt üyelerinin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sözde kutsal kişiliği, inanç ve yanılmazlığına dair kanaatinin perçinlenmesi sağlandı.



"Ben ABD başkanıyım" rüyası



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yaptığı açıklamalarda, FETÖ'nün, cezaevlerinde tutuklu bulunan üyelerinin çözülmesini önlemek için çok ciddi çalışma yaptığını belirtmişti.



Rüyalarla motivasyon yapıldığına ilişkin bir örnek paylaşan Bozdağ, şu ifadeleri kullanmıştı:



"ABD seçimleriyle de biraz irtibatlı bir rüya bu. Bir tanesi diyor ki, 'Rüyamda bir kaynar kazan gördüm. Kaynıyor, Yarabbi bu ne zulüm diyorum, sonra bir baktım, kendimi bir konferans salonunda buldum. Orada bir hanımefendi var. Ona derdimizi anlattık, bizi dinledi. 'Ben size yardımcı olacağım' dedi. Sonra da bize kartını verdi, 'Ben ABD başkanıyım, ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz dedi' diyor. Bu cezaevlerindeki konuşulan rüyalardan birisi. Bir tanesi, Peygamberimiz Malatya Cezaevi'ne gelmiş, bayram namazı kıldırmış. Duvarlar kalkmış, herkes saf olmuş. Şimdi öbürü 'ben görmedim' diyor, diğeri 'senin imanında sıkıntı var. Nasıl görmezsin, ben gördüm' diyor. 'Gördüm' diyen rüyayı uyduran veya yaymakla görevli olan kişi. Bir sürü sahte rüyalarla içerideki insanları motive etmeye çalışıyorlar. Çözülmelerini engellemeye çalışıyorlar."



FETÖ'nün "Trump" rüyası



FETÖ üyelerinin de tutuklu bulunduğu cezaevinde örgüt üyelerinin birbirlerine gönderdikleri belirlenen not kağıtlarında, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın Türkiye'ye gelerek namaz kıldığını rüyasında gördüğünü söyleyen kişinin anlattıkları yer aldı.



Rüya, ele geçirilen notlarda şu ifadelerle anlatıldı:



"Bir garip rüya gördüm. Rüyamda Trump Amerikan Başkanı olmuş, ekibiyle beraber Türkiye'ye ziyarete geliyor. Yanımda tanımadığım ama yakın bir arkadaşım olduğunu bildiğim biriyle heyete mihmandarlık yapıyoruz. Trump, cami ziyareti yapıyor. Ben arkadaşıma, 'İslamofobi hususunda kötü imajını düzeltmek için böyle yapıyor.' diyorum.

Trump, camiden çıkıyor. Adam çirkin, iri yarı, saçları siyah. Ben arkadaşa, 'Televizyonda adamın saçları sarıydı boyatmış.' demek ki diyorum... Daha sonra Trump namaza duruyor. Arkadaşım, 'Biz de namaza duralım.' diyor. Ben, 'Yerler çok temiz değil, evde kılarız.' diyorum. Trump'ın arkasında kendi heyetinden takım elbiseli erkekler tek sıra saf halinde namaza duruyorlar. Ancak dikkatimi çekiyor, Trump'ın namazında rüku ve secde yok. Adamın cenaze namazını kıldığını uyanınca fark ettim."



Not kağıtlarının son bölümünde rüyayı anlatanın, "Sabah kalktık, televizyonu hemen açtım, 'Amerika'nın yeni başkanı Trump' diyordu." ifadeleri yer aldı.



FETÖ'den "Peygamber 2 generalin rüyasına girecek" yalanı



Konya'da yürütülen soruşturmada itirafçı olan üsteğmen, darbe girişiminden kısa süre önce cemaat abisi tarafından kendisine, "Peygamberin rüyalarına gireceği 2 generalin darbe yapacağının ve her şeyin düzeleceğinin" anlatıldığı video izlettiğini bildirdi.



İtirafçı pilot üsteğmen, şöyle konuştu:



"Hükümet karşıtı hazırlanmış görüntüler izletiliyordu. Hükümetin yanlış yaptığı, yanlış yolda olduğu devamlı söylenirdi. 15 Temmuz'dan birkaç hafta önce cemaat abim olan kişi, ikametinde bir araya geldiğimizde hükümet karşıtı videolar izletti. Bu videolardan birinde, örgütte okuyucu olarak tanımlanan 2-3 kişiden biri diğerlerine 'cemaat içerisinde büyük bir konumda bulunan abinin rüya gördüğünü, rüyasında ise Peygamberimizin iki generalin rüyasına gireceğini, bu generallerin bir yerde birleşip darbe yapacaklarını, yapmış oldukları bu darbe sayesinde her şeyin düzeleceğini, haksızlıkların ortadan kalkacağını, şu an bir haksızlık ortamı olduğu' konuşmalarının yer aldığı görüntüler izletti."



Peygambere dayandırılan kurgulanmış rüyalar



İtirafçı başka bir pilot üsteğmen de örgütün, çıkarları doğrultusunda dini konuları nasıl istismar ettiğine dikkati çekti. İtirafçı, ifadesinde şunları kaydetti:



"Örgütün 'abi' tabir edilen sorumlusu, başı açık fotoğraf çektirmek istemeyen annemi, daha önce aynı durumla karşılaşılan bir ailede, 'Çocuğun babasının rüyasına Peygamber Efendimiz gelmiş. Eşinin başını açtırarak fotoğraf çektirmesini söylemiş. Bu nedenle bu olayın dini yönden önemi çok büyük' diyerek ikna etti. Okulu bırakacağımı düşünen abi, 'Öyle bir şey sakın yapma. Sana hakkımı helal etmem. Bu iş bizim için çok önemli. Sizler Peygamber tarafından müjdelenen insanlarsınız. Peygamberimiz zamanındaki sahabeler de sizin yaptığınız işi yapıyorlardı. Sizin onlardan hiçbir farkınız yok.' diyerek, beni dini yönden etkilemeye çalıştı."



Hatay ve Osmaniye'deki FETÖ/PDY operasyonunda tutuklanan polislerden, üst rütbeli ve örgütün imamı olduğu belirlenen bir kişinin, ByLock programı üzerinden Gülen'in gördüğü bir rüya ve yorumunu da paylaştığı belirlendi.



ByLock kullanan polislere iletilen gönderide, "Fetullah Gülen'in rüyasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kolunun kesildiğini, daha sonra kesilen kolun Peygamber Efendimiz tarafından tükürüğüyle yeniden yerine yapıştırıldığını gördüğü" paylaşımı yer aldı. Bu rüyanın yorumunda da 17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün her şeye rağmen daha çok güçleneceğinin belirtildiği tespit edildi.



Kırıkkale Üniversitesi akademik ve idari personeline yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 4'ü tutuklu 31 sanığın yargılanmasında tutuklu sanıklardan Yakup G, "Cezaevindekiler kurtuluş reçetesini rüyada görüyorlar. Herkes rüya görüyor. Ancak şu tarihi bekleyin diye bir şey duymadım. Fetullah Gülen bizim oraya gelmedi." bilgisini paylaştı.



"Yakında güzel şeyler olacak" rüyası



Konya'da yürütülen soruşturmada, bir şüpheli ByLock programını telefonuna yükleme nedenine ilişkin şu bilgileri verdi:



"17-25 Aralık sürecinden sonra 'Örgüt olarak sıkıntıdayız.' denilerek ByLock programını yüklememiz istendi. Buradan, 'Bir rüya gördük, yakında güzel şeyler olacak. Bugün hocamız dedi ki yakında kurtulacağız, biraz sabredin.' gibi motive edici mesajlar gönderiliyordu. Mesajlar, kısa süre sonra siliniyordu."



"Örgüt içerisinde rüyacı olarak tanınır"



FETÖ'nün sözde Karşıyaka eyaletine ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadeleri yer alan "Yeğen" kod adlı gizli tanık, örgüt içinde "rüyacı" olarak adlandırılan kişi hakkında bilgiler paylaştı.



Gizli tanık "Yeğen", şu ifadeleri kullandı:



"Bayram Tural örgüt içerisinde rüyacı olarak tanınır ve bilinir. Anlattığı rüyaların gerçek olup olmadığı hakkında bilgim yok. Bayram Tural, Aralık 2013'te Bergama ilçesindeki bir toplantıda, 'Fetullah Gülen'in 21 Aralık 2013'te yaptığı beddua kendi iradesinin dışında gerçekleşti, sağında solunda Hazreti Ali ve Hz. Ömer vardı.' diye konuştu. Yanındaki kişilerin de 'Yeter hocam artık beddua et bu zalimlere' dediğini aktardı. Bu anlattıkları da toplantıdaki herkes tarafından bilinir. Bundan dolayı Bayram Tural örgüt içerisinde rüyacı olarak tanınır ve bilinir. Bayram Tural'ın buna benzer birçok rüya anlattığına ben ve o dönem sohbetlere katılanlar bilirler. Anlattığı bu rüyalarla Fetullah Gülen üzerinde erişilmez manevi bir güç ve kişilik algısı yaratıp tabanı daima diri tutarak, dağılma ve parçalanmasını önlemek maksatlı olduğunu düşünüyorum."



"Hazreti Hatice yanıma oturdu" mesajı



Adıyaman'da yürütülen soruşturmada da örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması "Eagle" içeriklerinde, "tutuklu örgüt mensubunun bulunduğu minibüste yanına oturan Hazreti Hatice'nin kendisini teselli ettiği"ne ilişkin mesajlar tespit edildi.



Örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin Eagle üzerinden 8 Aralık 2016'da "Bunu sosyal medyada yayabildiğimiz kadar yayalım" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı:



"Eşim cezaevinde 70 gündür tutuklu. Açık görüşte paylaştığı bir hadiseyi nakletmek istiyorum. 8 kişilik bir koğuşta 23 kişi kalıyor. İçeride 8 aydan fazla kalan bacılarımız var. Son bir ayda bir doktor ablamız bunalmış ve sıklıkla ağlıyormuş, bu hafta hastaneye gitmiş. Elleri kelepçeli, morali daha da bozulmuş, döndüğünde eşim ablaya nasıl olduğunu sormuş. Abla, 'Hamdolsun çok iyiyim. Dönüşte araçta yanıma Hazreti Hatice annemiz oturdu, cezaevine gidene kadar elimi hiç bırakmadı. Bana 'Kızım niye bu kadar ağlayıp kendini üzüyorsun, Efendimiz ve biz sizinle beraberiz, az kaldı sabır' demiş."



Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde ifade veren bazı sanıklar da örgütün memur hazırlama imamı M.G'nin, sınavı kazanamayan ve bunun nedenini soran kişiye, "Peygamber Efendimizi dün gece rüyamda gördüm, bana bir liste verdi, senin ismin yoktu. Dua et bir gün senin de ismini listeye yazsın, benim yapacağım bir şey yok." şeklinde yanıt verdiğini öne sürdü.