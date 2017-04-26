Fetö Bahanesiyle Telefonla 200 Bin Lira Dolandırdılar

Samsun'un Bafra ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak telefonla aradıkları vatandaşı "FETÖ sizin hesaplarınızı kullanıyor" bahanesiyle dolandırdılar.



Edinilen bilgiye göre, Bafra'da oturan R.U., 2 kişinin kendisini arayıp savcı ve polis olarak tanıtarak "Terör örgütü FETÖ sizin telefonunuzu ve banka hesaplarınızı kullanıyor. Bizimle işbirliği yaparsanız örgüt elemanlarını yakalarız. Bankada bulunan paranızı bize gönderin emanete alalım. Bu olaydan da kimseye bahsetmeyin. Bu çok gizli bir soruşturma" diyerek verdikleri hesaba parayı yatırmasını istediler.



R.U. bunun üzerine bankaya giderek hesabında bulunan 200 bin lirayı verilen hesap numarasına havale etti. Parayı havale ettikten sonra dolandırıldığını anlayan R.U., polise müracaat ederek şikayetçi oldu. Havale edilen paranın ise İstanbul'da 2 ayrı banka şubesinden çekildiği belirlendi.



Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN