Fetö Bahanesine İnanıp Dolandırıcıya 21 Bin TL Kaptırdı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp adının FETÖ'ye karıştığını söyleyen şahıs tarafından 21 bin 200 TL dolandırıldı.



Edinilen bilgiye göre, B.B.S.'yi arayan ve kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, kimliğinin 15 Temmuz gününden beri FETÖ tarafından kullanıldığını, hakkında dava açıldığını, kendilerinin araştırma yaptıklarını ve müştekinin şahıslarla ilgisinin olmadığını söyledi. Mahkemenin sonuçlanması için araştırma yapmaları gerektiği söyleyen şahıs, arama izinlerinin olduğunu ve evini aramaya geleceklerini, üzerinden yüklü miktarda para aktarıldığını, şahısları yakalamaları için PTT aracılığıyla para yatırması gerektiğini, operasyon sonucu paranın iade edileceklerini belirtti.



Bunun üzerine B.B.S. Lüleburgaz'da PTT'ye giderek telefondaki şahsın verdiği hesap numaralarına aralıklarla 4 bin TL, 5 bin TL, 4 bin 700 TL, 5 bin TL, ve 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 21 bin 200 TL'yi yatırdı.



Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan B.B.S. şikayetçi oldu. Dolandırıcı kişi veya kişilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor. - KIRKLARELİ