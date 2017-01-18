Fetö Avukatlarının Yargılanmasına Başlandı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 13'ü avukat 15 sanığın yargılanmasına başlandı.



Eskişehir'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yürütülen soruşturması sonrasında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan dolayı gözaltına alınan 13'ü avukat 15 sanığın yargılanmasına 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma sanık sayısının fazla olmasından dolayı konferans salonunda gerçekleşti. Duruşmaya 10 tutuklu 4 tutuksuz sanığın yanı sıra yakınları ve avukatlar katıldı. Firari olan 1 sanığın ise yakalama çalışmasının sürdüğü öğrenildi.



Duruşmada ifade vermeye başlayan avukatlar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Dosya kapsamında belirtilen suçlamalar hakkında kendilerini savunan avukatlar, beraatlarını ya da tahliyelerini talep etti. Duruşma sırasında avukatlar, Bank Asya'ya para yatırma, Bylock programını kullanma, HTS Raporunda (Historical Traffic Search) belirlenen numaralarla görüşmeleri, FETÖ bağlantısı olduğu iddia edilen bir derneğe üye olma ile ilgili dosyalarında bulunan suçlamalar hakkında savunma yaptı.



Sanık avukatların savunmalarının alınmasına gün boyunca devam edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR