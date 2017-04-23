Fetih'ten İsrail Askerlerine Karşı Direniş Çağrısı

RAMALLAH (AA) – Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih ve diğer Filistinli gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında konuşlu İsrailli askerlere karşı direniş çağrısı yaptı.



Fetih ve Filistin direniş gruplarının yaptığı ortak yazılı açıklamada, geçen hafta açlık grevi başlatan İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışma amacıyla Batı Şeria'nın Beytullahim, Nablus, Cenin, Tulkerm ve El-Halil kentlerinin girişlerinde yer alan İsrail kontrol noktalarındaki askerlere karşı direnişe geçme çağrısında bulunuldu.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık iki bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için geçen hafta pazartesi günü açlık grevine başlamıştı.





Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.