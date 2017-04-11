Fetih'ten Gazze'ye "Uzlaşı" Ziyareti

Fetih Hareketi Merkezi Komitesi'nden bir heyetin, Hamas ile uzlaşıyı görüşmek üzere Gazze'yi ziyaret edeceği bildirildi.



Gazze'deki Fetih Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin, uzlaşı anlaşmalarını uygulamaya koyma meselesini görüşmek üzere önümüzdeki günlerde Gazze'ye geleceğini söyledi.



Ziyaretin tarihiyle ilgili net bilgi vermeyen Ebu Iyta, "Ayrılığın bitmesini, ayrılığı bitirecek bir formüle ulaşmayı umuyoruz. Vatanın her köşesinde görev yapacak ve tüm krizlerin çözümünden sorumlu olacak bir hükümetin kurulmasını ümit ediyoruz." dedi.



Heyetin, milletvekili ve başkanlık seçimleri meselesini de gündeme getireceğini ifade eden Ebu Iyta, Fetih'in bu açılımına Hamas'ın olumlu karşılık vermesini umduğunu dile getirdi.



Hamas yöneticilerinden ziyaretle ilgili açıklama yapılmadı.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te Ulusal Uzlaşı Hükümeti kurulmuş, ancak Hamas ile Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.