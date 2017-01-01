Fetih Hareketinin 52. Kuruluş Yıl Dönümü

Fetih Hareketi, 52. kuruluş yıl dönümünde Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde askeri tören düzenledi.



Beytullahim Kız Lisesi önünden yaklaşık bin kişinin katılımıyla başlayan geçit töreni, Fetih Hareketi merkezinde sona erdi.



Geçit törenine katılanlar, Filistin bayrakları ve Fetih Hareketi flamalarının yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararı kabul eden 14 ülkenin bayraklarını taşıdı.



Törenin ardından düzenlenen kutlamada konuşan Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyesi Mahmud el-Alul, "Biz bugün Filistin halkının kalplerindeki aziz hatırayı canlandırmak için buradayız. (Eski Filistin Devlet Başkanı) Yaser Arafat'ın bize bıraktığı emanete sahip çıkmalıyız." dedi.



Alul, hareketin "direnişin her türlüsünün işgalle mücadelede meşru hakları olduğuna inandığını" vurguladı.



İsrail işgaline karşı eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat ve arkadaşları tarafından kurulan Fetih, sosyal demokrasi ve seküler Arap milliyetçiliği çerçevesinde bir direniş hareketi olarak 1 Ocak 1965'te kuruluşunu resmen ilan etmişti.