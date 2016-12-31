Fetih Hareketinin 52. Kuruluş Yıl Dönümü

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El-Aksa Şehitleri Tugaylarının askeri geçit töreni

Askeri geçitten detaylar

"El-Aksa Şehitleri Tugayları" sözcüsü basın açıklaması

Filistin'de Fetih hareketine yakınlığıyla bilinen El-Aksa Şehitleri Tugayları, Fetih'in 52. kuruluş yıl dönümünde Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki "Ebracu'l Maggusi" bölgesinden kentin batısında yer alan "El-Ketibe" Meydanı'na hareket eden yüzlerce "El-Aksa Şehitleri Tugayları" mensubu, Fetih'in kuruluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi. Fetih hareketinin bayraklarının taşındığı törende, bazı Filistin marşları çalınarak, hareketin kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla çeşitli sloganlar atıldı.