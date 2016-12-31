Fetih Hareketinin 52. Kuruluş Yıl Dönümü

Filistin'de Fetih hareketine yakınlığıyla bilinen El-Aksa Şehitleri Tugayları, Fetih'in 52. kuruluş yıl dönümünde Gazze'de askeri geçit töreni düzenledi.



Gazze'nin kuzeyindeki "Ebracu'l Maggusi" bölgesinden kentin batısında yer alan "El-Ketibe" Meydanı'na hareket eden yüzlerce "El-Aksa Şehitleri Tugayları" mensubu, Fetih'in kuruluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenledi.



Fetih hareketinin bayraklarının taşındığı törende, bazı Filistin marşları çalınarak, hareketin kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla çeşitli sloganlar atıldı.



Geçit töreni çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında "El-Aksa Şehitleri Tugayları" mensubu adına konuşan ismi açıklanmayan yüzü maskeli sözcü, Fetih hareketinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.



Sözcü, Filistin'in özgürleştirilmesinin tek yolu olarak silahlı mücadele seçeneğine bağlı kaldıklarını ifade ederek, Fetih hareketi içindeki anlaşmazlıklara ve Filistinli gruplar arasındaki bölünmeye son verilmesi çağrısında bulundu.



İsrail işgaline karşı eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat ve arkadaşları tarafından kurulan Fetih, sosyal demokrasi ve seküler Arap milliyetçiliği çerçevesinde bir direniş hareketi olarak 1 Ocak 1965'te kuruluşunu resmen ilan etti.



Fetih hareketi, 2000 yılında baş gösteren 2. İntifada'ya kadar siyaset sahnesinin en önünde yer almaya devam etti. Ancak El-Aksa Şehitleri Tugayları'nı açıktan desteklemeyen Fetih, 2. İntifada ile beraber yeniden silahlı mücadelenin işaretlerini verdi ve başta El-Aksa Şehitleri Tugayları olmak üzere kendisiyle ilişkili birçok silahlı grup ortaya çıktı.