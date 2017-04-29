Fetih Hareketi'nden İsrail'e Uyarı

Fetih Hareketi Merkez Konseyi, İsrail'i iki haftadır devam eden açlık grevlerine yanıt vermemesi halinde doğacak sonuçlara karşı uyardı.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Konsey, Ramallah'ta düzenlediği toplantıda, açlık grevi yapan Filistinli tutukluların sağlık durumunun kötüleşmesi veya herhangi birinin hayatını kaybetmesinden İsrail'in sorumlu olacağını belirtildi.



İsrail'in talepleri yanıtsız bırakması halinde meydanlarda halk direnişi ile karşı karşıya kalacağı ifade edildi.



İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 2 bin Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi için" 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.



Filistin Esirler Cemiyetinin de aralarında yer aldığı kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere, 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.