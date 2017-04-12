Fetih Hareketi'nden Hamas'a Uzlaşı Mesajı

Gazze'deki Fetih Hareketi Sözcüsü Fayiz Ebu Iyta, Fetih'in Filistinli gruplar arasında uzlaşının sağlanmasını ve bölünmenin son bulmasını istediğini belirtti.



Ebu Iyta, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile görüşmelerde bulunmak üzere Merkez Komitesinden bir heyet görevlendiren Fetih Hareketinin, milli mutabakat dosyasına yönelik sorumluluğunu ve ciddiyetini gösterdiğini vurguladı.



Ebu Iyta, açıklamasında, "Fetih Hareketi, Filistinli gruplar arasında milli mutabakatın sağlanmasını ve bölünmenin son bulmasını istiyor." ifadesine yer verdi.



Ebu Iyta, dün yaptığı açıklamada da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görevlendirdiği 6 kişilik heyetin, Hamas ile görüşmeler yürütmek üzere gelecek günlerde Gazze'ye geleceğini belirtmişti.



Öte yandan, Hamas'ın yeni Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar'ın evinde bugün Filistinli grupların temsilcileriyle bir toplantı düzenlenmişti. Hamas yöneticilerinden Salah el-Berdevil, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Fetih Hareketi ile Hamas arasında gerçekleşecek diyalog toplantılarına Filistinli tüm grupların katılması konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.



Filistin'de 2 Haziran 2014'te kurulan Ulusal Uzlaşı Hükümeti, Hamas ile Fetih Hareketi arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.