Fethullah' Olan İsmini Mahkeme Kararıyla 'Semih' Olarak Değiştirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde, terör örgütü lideri Fetullah Gülen ile aynı ismi taşıyan 19 yaşındaki genç, 15 Temmuz darbe girişimini ardından Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak ismini değiştirdi.



Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı oldukları iddia edilen bir grup askerin darbe girişiminde bulunulmasının ardından FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le aynı isim ve benzer soy isminden rahatsız olan 19 yaşındaki Fethullah Güler, ismini değiştirmek için Alanya Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ailesinin de onayının ardından Güler'in adı Mahkeme tarafından Fethullah Güler'in nüfusta kayıtlı isminin 'Semih' olarak değiştirilmesine ve tesciline karar verdi. - ANTALYA