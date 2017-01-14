Fethiyespor'un Rakibi Karagümrük

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 19 puanla 12'nci sırada yer alan Fethiyespor yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Vefa Stadı'nda saat 13.30'da start alacak müsabakayı Şeref Taştan yönetecek.



Muğla ekibinde sakatlıkları bulunan Hakan ile Oğuzhan İstanbul deplasmanında forma giyemeyecek. Fethiyespor teknik direktörü Akif Başaran, Karagümrük maçının zor geçeceğini ifade ederek, "İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapacağız. Oyunculara güvenim tam, kayıp istemiyoruz" diye konuştu. - Fethiye