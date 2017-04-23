Fethiyespor - Keçiörengücü: 3-0

SPOR TOTO 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında, Fethiyespor, kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.



STAT: Fethiye Şehir



HAKEMLER: Ramazan Keleş ****,Murat Şener***, Cemil Turan***



FETHİYESPOR: Kubilay ***,Hüseyin Cihan Avcu***, Bayram ***, Hüseyin Atalay ***, Hakan ****, Mert Er Estik***, Selçuk ***, Cemre ***, (Dk. 82 Emir**), Aytaç ***,(Dk. 89 Emre *),Oktay ***,(Dk.53 Oğuzhan **), Hakkı Can ***



KEÇİÖRENGÜCÜ: Egemen **,Berat **(Dk. 67 Muhammed **),Tarık **(Dk. 56 Timur *),Uğur **,Ayhan **(Dk. 71 Umut *), Yasin**, Hüseyin Güngör **, Yıldıray *** Veysel **,Burak **,Ahmet *



SARI KARTLAR: Dk. 74 Hüseyin Güngör, Dk. 83 Ahmet, Dk.87 Burak, Dk. 87 Egemen ( Keçiörengücü ), Dk. 77 Hüseyin Atalaya, Dk. 87 Mert Er (Fethiyespor)



GOLLER: Dk. 3 (p), Dk. 81 Cemre, Dk. 39 Hakan (Fethiyespor)



Maçtan Dakikalar



SPOR TOTO 2.Lig Beyaz Grup müsabakasında, Fethiyespor, kendi sahasında Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.



2'nci dakikada kaleci Kubilay'dan gelen topu ceza sahası içinde önüne alan Cemre, Uğur'un müdahalesiyle yerde kalınca, hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cemre, kaleciyi ters köşeye yatırdı. 1-0



13'üncü dakikada Tarık'ın sağ kanattan ceza alanına havalandırdığı topa, Hüseyin Güngör'ün ayak içi vuruşu yandan auta gitti.



18'inci dakikada Hüseyin Atalay'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, yandan auta gitti.



21'inci dakikada Tarık'ın sağ kanattan ceza alanına ortasına, arka direkte Yıldıray'ın gelişine sert şutunda top, üst direğe çarparak auta gitti.



39'uncu dakikada Cemre'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Hakan, karşı karşıya pozisyonda topu kalecinin solundan ağlara bıraktı. 2-0



45'inci dakikada Yıldıray'ın serbest vuruştan ceza alanına ortasına Burak'ın kafasında ağlara giden topu Kubilay kornere tokatladı.



59'uncu dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Mert'in yerden kale alanına çevirdiği topa, Cemre'nin dokuşunu yandan auta gitti.



66'ncı dakikada savunmadan seken topu ceza alanında kontrol eden Cemre, kaleciyi çalımladıktan sonra pasını çıkardı. Aytaç'tan önce araya giren savunma topu uzaklaştırdı.



80'inci dakikada savunmayı önde yakalayan Aytaç, ceza alanına girer girmez topu boş pozisyondaki Cemre'nin önüne bıraktı. Cemre yerden düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturarak takımı rahatlattı. 3-0



İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma Fethiyespor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. - MUĞLA